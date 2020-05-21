Бритни Спирс поразила поклонников похудевшей фигурой (фото)

На снимке звезда поп-эстрады предстает в коротком серо-белом топе и коротких шортах.

Американская поп-звезда Бритни Спирс, которая остается на карантине, продолжает радовать своих поклонников новыми снимками.

Читайте такжеПоп-дива Бритни Спирс показала свои прелести в крошечном бикини

На этот раз звезда выложила новое фото. "Сегодня я выбираю счастье", - написала певица под снимком.

На снимке поп-певица предстала традиционно - в коротком топе, который выгодно подчеркнул грудь певицы, оголив живот, и белых мини-шортах. На лице у Бритни Спирс был темный макияж глаз, а на шее несколько украшений. На снимке можно увидеть заметно похудевшую поп-звезду и ее плоский живот.

Как сообщал УНИАН. Lite, ранее Бритни Спирс устроила очередную фотосессию. Чтобы как-то себя повеселить поп-дева почти каждый день устраивает себе селфи-фотосеты. Она наряжается в короткие топы и шорты и позирует перед камерой.