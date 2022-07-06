Певица только неделю назад пожаловалась на то, после свадьбы у них не было медового месяца, как тут же отправилась на отдых.

Всемирно известная певица Бритни Спирс у себя в Instagram-блоге поделилась кадрами медового месяца. Они с супругом Сэмом Асгари отправились на острова. Как всегда, артистка поразила своей фигурой, оголив некоторые части тела.

Так, на одном из видео в Instagram она позирует в одних плавках, прикрыв грудь руками.

На другом видео она запечатлена в объятиях своего мужа в крохотном купальнике.

Звезда подчеркнула - за последнее время очень похудела.

"Вот что происходит, когда вы отправляетесь в двухнедельный отпуск на яхте по островам… Прыгать с острова на остров - безумие! Девочки, если вы хотите похудеть, полетайте на вертолете, и вы потеряете всю свою жидкость от нервозности… Я думаю, что сбросила 4 фунта (ред. – 1.5 кг) за день…", - отметила Спирс в описании к ролику.

Напомним, певица Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров. В них артистка расскажет о своем творческом пути.

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