Певица улетела на отдых / instagram.com/britneyspears
Известная певица Бритни Спирс улетела на один из островов Гавайского архипелага, Мауи, вместе со своим возлюбленным.
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В Instagram она опубликовала несколько фотографий, на которых выглядит очень странно. Она предстала в футболке, солнцезащитных очках и с немытой головой.
«И не говорите ничего про мои волосы», - подписала фото Спирс.
Фанатам не понравились такие кадры. Они уточнили у Бритни, почему она решила опубликовать именно такие странные фото.
Певица улетела на отдых / instagram.com/britneyspears
Певица улетела на отдых / instagram.com/britneyspears
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