Певица показала фото из отеля.

Известная певица Бритни Спирс улетела на один из островов Гавайского архипелага, Мауи, вместе со своим возлюбленным.

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В Instagram она опубликовала несколько фотографий, на которых выглядит очень странно. Она предстала в футболке, солнцезащитных очках и с немытой головой.

«И не говорите ничего про мои волосы», - подписала фото Спирс.

Фанатам не понравились такие кадры. Они уточнили у Бритни, почему она решила опубликовать именно такие странные фото.

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Автор: Диана Могилевич