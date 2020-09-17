Певица в очередной раз опубликовала старое фото и порассуждала о счастье в Instagram.

Фанаты американской поп-певицы Бритни Спирс заподозрили, что звезда находится в опасности или вовсе уже может быть мертва.

Читайте такжеБритни Спирс хочет лишить отца опекунства над собойПодобные предположения у поклонников Спирс появились после того, как она опубликовала старое фото в своем Instagram и принялась рассуждать о счастье.

«Спросите себя сегодня, действительно ли я счастлив? Что делает вас счастливым? Кофе рано утром? Танцы часами? Строить много планов на день, а потом отменять? Как бы то ни было, я пытаюсь найти больше способов дать себе больше любви к себе и чувствовать себя уверенно в моем божественном женском теле! Я испытываю столько радости и страсти и всегда стараюсь найти способы продемонстрировать это всем вам! Я надеюсь, что вы тоже находите способы обрести счастье», – отметила певица.

Однако фанаты не поверили ее словам и стали предполагать, что с их кумиром что-то не в порядке:

«Снова то же фото. Она мертва», «Ох, милая, в последнее время ты выглядишь совсем несчастной», «Нет, я не думаю, что ты по-настоящему счастлива», «Мы хотим, чтобы Бритни вышла вживую», «Мы должны знать, в безопасности ли она», «Это синяки?».

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Автор: Катерина Шварц