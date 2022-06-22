Ранее Маша держала эту тему в секрете.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в шоу "Взрослые девочки" рассказала, что уже больше 20 лет не общается с мамой супруга Тимура Хромаева.

Знаменитость призналась, что у них непростые отношения. По ее словам, она часто слышала о том, что взаимоотношения свекрови и невестки зависят в основном именно от свекрови, но у них все произошло наоборот.

"Это большая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет. Это проблема и моего мужа, и моих детей, и близких людей... Ну, не захотела она выстраивать такие отношения", – поделилась Ефросинина.

Известно, что супруг Маши Тимур Хромаев родился в состоятельной семье. Со временем его родители развелись, но с разделом имущество возникли проблемы.

Мама Тимура тогда решила продать квартиру на Печерске, тем самым лишив жилья своего сына и невестки.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, каким был ее последний день перед войной.

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