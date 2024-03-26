Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о страшной трагедии.
Вчера, 25 марта, она опубликовала видео из-за кулис концерта. Однако позже написала, что произошло страшное событие.
"Произошла огромная трагедия у меня на концерте в Трускавце... Пока без комментариев", - написала Приходько у себя в Instagram.
Позже, по словам журналистов издания RegioNews, стало известно, что умер менеджер певицы. Смерть мужчины произошла внезапно, когда Приходько выступала на сцене, исполняя третью песню из своей концертной программы зрителям в зале.
Сколько было лет менеджеру и как его звали - пока неизвестно.
Сама Анастасия Приходько не выходит на связь с подписчиками и не рассказывает никаких подробностей вчерашней трагедии.
Напомним, недавно рэперша Alyona Alyona со слезами на глазах рассказала о смерти близкого человека. Оказалось, что у нее умерла подруга, которой было 32 года. Ей сделали операцию, после которой возникли осложнения, поэтому Алена отметила, что стоит ценить жизнь и тех, кто рядом, чтобы потом не было поздно.