Пока она не хочет рассказывать подробностей.

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала о страшной трагедии.

Вчера, 25 марта, она опубликовала видео из-за кулис концерта. Однако позже написала, что произошло страшное событие.

"Произошла огромная трагедия у меня на концерте в Трускавце... Пока без комментариев", - написала Приходько у себя в Instagram.

Видео дня

Позже, по словам журналистов издания RegioNews, стало известно, что умер менеджер певицы. Смерть мужчины произошла внезапно, когда Приходько выступала на сцене, исполняя третью песню из своей концертной программы зрителям в зале.

Сколько было лет менеджеру и как его звали - пока неизвестно.

Сама Анастасия Приходько не выходит на связь с подписчиками и не рассказывает никаких подробностей вчерашней трагедии.

Напомним, недавно рэперша Alyona Alyona со слезами на глазах рассказала о смерти близкого человека. Оказалось, что у нее умерла подруга, которой было 32 года. Ей сделали операцию, после которой возникли осложнения, поэтому Алена отметила, что стоит ценить жизнь и тех, кто рядом, чтобы потом не было поздно.

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