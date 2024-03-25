Ее близкому человеку было всего 32 года.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно со своим бойфрендом переехала жить на Франковщину, вынуждена вернуться в родную Барышевку.

Как оказалось, умерла подруга артистки, поэтому она едет на похороны.

Как рассказала Alyona Alyona на своей странице в Instagram, не стало ее подруги Светланы, которой было всего 32 года. По ее словам, недавно женщине сделали операцию, после которой возникли осложнения.

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Такую новость Алена Савраненко сообщила со слезами на глазах.

"Я еду в Барышевку. Еду, потому что сегодня будут похороны моей подруги Светланы. Мы со Светланой вместе учились в Переяславе, учились в параллельных классах... Так сложилось, что в 32 года, после осложнений после операции она умерла", - поделилась рэперша.

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказала о причинах своего переезда. Сейчас она живет в поселке Выгода со своим любимым и наслаждается тишиной.

"Мне здесь нравится, меня здесь никто не может достать из журналистов, из медиа и т.д. Никто сюда не хочет ездить", - добавила артистка.

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