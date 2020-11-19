Музыканта нашли в его же квартире.

18 ноябре нашли тело мертвого музыканта Бобби Брауна-младшего.

Об этом сообщает TMZ.

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Его тело обнаружили в его же квартире в Лос-Анджелесе. Полиция предполагает, что гибель музыканта имеет криминальный характер.

Известно, что 28-летний музыкант был сыном Бобби Брауна и Ким Уорд. Также стоит отметить, что у Бобби-старшего были отношения с певицей Уитни Хьюстон. У пары была дочь Кристина. Девушка умерла в возрасте 22 лет. Ее тело обнаружили в ванной своего дома в США. Она умерла после полугода в коме.

За несколько лет до гибели Кристины этот мир покинула и сама легендарная певица Уитни Хьюстон. Официальными причинами смерти были утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

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Автор: УНИАН