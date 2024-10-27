Она написала пост в сети.

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская, которая недавно прокомментировала новость о разводе Андрея Беднякова с Анастасией Короткой, публично извинилась перед ней.

Дело в том, что после заявления Беднякова о завершении отношений, на него посыпался хейт якобы "он бросил жену с двумя детьми" за границей.

Шаманская же тогда выразила слова поддержки Короткой, ведь сама стала матерью-одиночкой в США во время развода с Русланом Ханумаком. Однако женщина восприняла это как оскорбление и попытку сделать пиар на этой теме.

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"Госпожа Шаманская, харе устраивать на нас пиар. Люди, молю, не читайте и не верьте такой х*рне", - написала Анастасия.

Поэтому, чтобы расставить все точки над "і" Алина решила публично извиниться перед женой Бедякова в своем Instagram.

"Настя, извини (написала и лично). Мой комментарий относительно поддержки "одной женщины за границей с детьми" был на эмоциях. Исключительно из собственно пережитого слишком травматического опыта. Я действительно едва выжила в тот период и нуждалась в поддержке. Которой не было должным образом. Но нельзя равнять всех к себе! Потому что мы понятия не имеем, как оно у кого. Мне очень жаль. Поверь, что я сделала это из добрых намерений поддержки. Уже тысячу раз пожалела об этом. Но это точно не о пиаре. Мне его хватает", - написала блогерша.

Она также подчеркнула, что сделала для себя выводы и больше не будет давать свои советы или поддержку, когда об этом не просят.

К слову, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая находились в отношениях 16 лет, из них 10 - в браке. Причину развода они не называют. У пары есть двое общих детей: дочь Ксения и сын Остап.

Напомним, ранее жена Беднякова рассказала, кто стал инициатором их развода.

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