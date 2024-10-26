Она вышла на связь с подписчиками в сети.

Украинская актриса и жена Андрея Беднякова - Анастасия Короткая - впервые прокомментировала новость об их разводе.

Она решила расставить все точки над "і" и отметила, кто именно стал инициатором завершения 16-летних отношений.

"Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никому не изменял, не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение! Мы остаемся не просто друзьями, мы остаемся близкими и родными людьми не для общества, а для нас и детей! Мы навсегда остаемся вместе в наших детях и ничто не способно это изменить", - написала Анастасия в своем Instagram.

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Короткая также публично поблагодарила бывшего за годы вместе и общих детей.

"Какую семью мы создали, каких детей родили, как много вместе прошли! Я могу сказать только слова благодарности. За нас, за осуществление всех моих желаний. За твою адекватность, за то, что проходим этот тяжелый и дискомфортный процесс разъединения максимально комфортно, как взрослые, уважающие друг друга люди. Без ссор, скандалов и обвинений! Без поливаний грязью друг друга. За твою любовь к детям, это отдельная история! Я так мечтала, чтобы у моих детей был такой любящий отец! Ты и это желание выполнил".

Кстати, сам Андрей Бедняков прокомментировал пост Короткой с юмором.

"Хоть бы твой следующий постоянно храпел, был некрасивый и с маленьким пи**ном! Хотя, два таких подряд - это уже перебор. Я рядом. Что бы ни было", - подчеркнул ведущий.

К слову, супруги находились 16 лет в отношениях, из которых 10 - в браке. У них есть двое общих детей: 9-летняя дочь Ксения и 2-летний сын Остап. С начала полномасштабной войны Анастасия вместе с детьми находятся в США.

Напомним, ранее Андрей Бедняков ответил на хейт на фоне его развода с женой.

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