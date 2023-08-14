Девушка отшутилась, что причиной остановки был "шок полицейских".

Блогершу-миллионницу Юлию Вербу (Вербинец) остановили итальянские копы, когда она возвращалась из Монако в Украину.

Как рассказала Верба в instastories, полицейские остановили на одном из шоссе, проверили документы и спросили, везет ли она с собой деньги и золото.

Блогерша отметила, что не поняла причину остановки, но пафосно отшутилась, что полицейские, видимо, были удивлены, увидев за рулем элитного авто 20-летнюю девушку.

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"Все хорошо, подписчики. Просто проверяют. Я думаю, что они шокированы, откуда такая машина и почему она едет в 20 лет. Они забрали у нас документы и пошли проверять. Спросили, есть ли у меня деньги, есть ли у меня золото с собой. Говорю: "Ничего нет, лишь то, что на руках". Денег нет, все потратили, 500 евро везем домой в сумке", - рассказала блогерша.

Напомним, что Верба с подругами отправилась в Монако новой элитной машиной. Путешествие было спонтанным, вещи собрали за 15 минут. Сейчас Юлия возвращается в Украину.

Скандал вокруг машины Вербы

Ранее Юлия Верба похвасталась тем, что купила новую машину. Она подчеркнула, что имеет возможность приобрести машину прямо из салона.

После этого ее атаковали хейтеры. Более того, на странице "Думай-медиа" в Instagram появилось видео с Вербой. В нем авторы сравнили радость блогерши с другими ценностями.

Затем Верба ответила поклонникам после того, как они захейтили ее за покупку машины за 10 миллионов гривен. Она сказала, что привыкла к критике. А тем, кому она совсем не нравится, Верба предложила отписаться от нее в соцсетях.

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