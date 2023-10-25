Этот человек находится с певицей рядом уже более 10 лет.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса и сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале рассказал о личной жизни певицы Тины Кароль. По его словам, у нее роман с гитаристом.

Ссылаясь на свои источники, Беспалов сообщил, что Тину Кароль видели с Антоном Поповым на одном из курортов в Карпатах. Они жили в домике скандинавского стиля с одной спальней.

"Спали они отдельно или в одной кровати - никто не знает. Но на этом канале мы субьективно высказываем свое мнение и сплетничаем", - сказал Беспалов.

Стоит отметить, что Антон Попов находится рядом с певицей уже более 10 лет. В ее команде он работает с 2012 года.

К слову, ранее им уже приписывали роман, однако ни Кароль, ни Попов никак это не комментировали. Более того, недавно появилась информация, что возлюбленным Тины Кароль может быть хореограф Дмитрий Жук.

Свою личную жизнь певица не комментирует. Она лишь говорит, что мечтает о дочке.

Отметим, у Кароль есть сын Вениамин, которого она родила в браке с продюсером Евгением Огиром. После смерти Огира Кароль долгое время не могла прийти в себя.

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