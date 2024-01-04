Парень отреагировал на предложение военных пойти в ТЦК.

Экс-муж певицы Анны Тринчер и известный украинский блогер Александр Волошин высказал свое мнение о мобилизации тех, кто занимается блогерством. Парень ответил на предложение военных сходить в ТЦК в своих сторис.

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет. И его рота понимает, что нет машин, нет техники, и государство ничего не дает. И тут ваш отец понимает, что рядом с ним блогеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил – большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они убегали от мобилизации и считают, что их выгнали из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", - высказался Волошин.

А на вопрос подписчицы: "Должны ли воевать только те, у кого нет денег?", Александр написал так:

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"По моему мнению, воевать не должен никто. Если бы была моя воля, то я бы не допустил этого".

Волошин также добавил, что с 2014 года воюет его отец, а с 2022 – родной дядя. Он старается постоянно им помогать и считает себя более полезным в тылу.

Напомним, недавно о своем решении не идти на фронт откровенно заявили ведущий Фима Константиновский и певец Melovin. Ребята отметили, что им очень страшно воевать.

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