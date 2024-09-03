Он рассказал о своих планах за рубежом.

Скандальный блогер Александр Волошин, который недавно сбежал из Украины, рассказал, чем планирует заниматься за границей.

Ранее он уже заявлял, что не планирует возвращаться, пока "эта система при нашей власти". Поэтому сейчас, находясь в Испании, Волошин решил открывать собственный ФЛП и платить там налоги.

"Я думаю, если бы вы оказались в моей ситуации, то у вас бы вообще не было варианта возвращаться в Украину. Я строю другую жизнь, но при этом не забываю о своем доме. Не вижу своих детей в Украине. Открываю ФЛП в Испании, буду платить здесь 20% налогов, и буду делать это с кайфом, потому что знаю и вижу, куда они идут", - заявил Александр в ответил на вопрос подписчика.

Также мужчина добавил, что его может заставить вернуться в Украину только одно условие:

"Если придет лидер, который реально начнет менять систему, я думаю, что вернусь, и чем смогу - помогу, но при этом мои дети будут жить в Европе или Америке".

Что известно о побеге Александра Волошина

В июле этого года после обстрела детской больницы "Охматдет" Волошина начали обвинять в продвижении российских нарративов и в краже средств из благотворительного сбора. Из-за этого начался скандал, после чего Александр буквально исчез из инфопространства и удалил все публикации. В конце августа блогер Волошин выехал из Украины. Позже он опубликовал видео в сети, в котором отметил, что в его выезде, якобы виноваты власть, СМИ, украинцы и другие блогеры.

Напомним, недавно Анна Тринчер впервые заговорила об экс-супруге Волошина, который сбежал за границу.

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