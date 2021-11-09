Телеведущая попробовала натто в Японии.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась забавной историей о том, как во время путешествия по Японии попробовала натто. Это блюдо, полученное в результате ферментации при помощи особенной бактерии соевых бобов.

По словам телеведущей, в реальной жизни она бы такое не съела, а вот для программы "Орел и Решка" - пришлось. Никитюк отметила, что это блюдо со специфическим запахом и не аппетитным видом вызвало у нее рвотные рефлексы, которые она не в силах была сдержать.

"Блевала дальше, чем видела. Ленты пускала не только ртом, но и носом. Запомнила это блюдо на всю жизнь, б**дь!" – написала телеведущая.

Ранее УНИАН сообщал, что телеведущей Лесе Никитюк в одном из киевских ресторанов в тыквенном супе попался кусок стекла. Девушка обратилась к владельцам заведения и потребовала навести там порядок.

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Автор: Диана Могилевич