Телеведущая пожаловалась на сервис в ресторане "Шампанела".

Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила киевский ресторан "Шампанела", который находится на улице Златоустовская 34, и осталась недовольной. Так, звезда заказала тыквенный суп, в котором обнаружила кусок стекла.

"Думаете, это бриллиант? А нет, это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике", - написала Леся в инста-сториз.

Также Никитюк обратилась к владельцам заведения: "Думаю, владельцев ресторана заинтересует эта история. Наведите порядок в своем заведении или я приду и наведу".

Ранее УНИАН сообщал, что телеведущая Леся Никитюк разрыдалась после долгожданной встречи со своим другом.

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Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

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Автор: Диана Могилевич