Пользователи возмущены прической певицы и советуют ей "подружиться" с расческой.

Российская певица Алла Пугачева редко выходит на публичные мероприятия и нечасто появляется в социальных сетях. Кристина Орбакайте, дочь Примадонны, показала, как сейчас выглядит 72-летняя звезда. Внешний вид артистки испугал фанатов.

Видео, на котором Пугачева показалась в неопрятном виде, Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram.

"Импровизация на тему "Немое Кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле!", - написала дочь Примадонны.

На видео Пугачева весело играет на музыкальном инструменте, однако внимание фанатов привлекло другое: растрепанные волосы и странный вид артистки. Некоторые даже заявили о "редеющей" шевелюре Примадонны.

"А что у Аллы Борисовны с прической? На нее расческа обиделась?", "хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится", "господи, на башке то что? При всем уважении", "бледная тень Примадонны, печально это все видеть", "а волосы редеют, уже не та Алла, не та", - написали испуганные видом Пугачевой комментаторы.

Не все комментаторы оказались настолько придирчивы к внешнему виду Пугачевой. Некоторые отметили, что Примадонне уже давно не 20 лет, поэтому она имеет право "красиво состариться".

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Автор: Иван Бойко