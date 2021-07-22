Известная певица Алла Пугачева, кажется, решила не останавливаться на достигнутых результатах похудения и демонстрирует чрезмерную худобу.
Свежее доказательство этих слов - новое фото с Примадонной, опубликованное на Instagram-странице ее подруги Алины Редель.
Читайте такжеНовое фото Аллы Пугачевой раззадорило сетьВ кадре Алла Борисовна предстала в образе total white: в белых бриджах-скинни, такого же цвета рубашке и кедах в тон. На фотографии артистка предстала рядом с мужем Максимом Галкиным.
Пугачева распустила вьющиеся волосы и нанесла на лицо неяркий макияж.
На снимке бросается в глаза одна деталь: чрезмерно худые ноги "женщины, которая поет". Кажется, она перестаралась с похудением.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Тюнингованная" Пугачева шокировала сеть (фото)
- Страстный поцелуй Пугачевой с Галкиным попал на видео
- Алла Пугачева поразила своим внешним видом на семейном празднике (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram