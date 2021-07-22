Для встречи с друзьями Примадонна выбрала белоснежный "лук".

Известная певица Алла Пугачева, кажется, решила не останавливаться на достигнутых результатах похудения и демонстрирует чрезмерную худобу.

Свежее доказательство этих слов - новое фото с Примадонной, опубликованное на Instagram-странице ее подруги Алины Редель.

Читайте такжеНовое фото Аллы Пугачевой раззадорило сетьВ кадре Алла Борисовна предстала в образе total white: в белых бриджах-скинни, такого же цвета рубашке и кедах в тон. На фотографии артистка предстала рядом с мужем Максимом Галкиным.

Пугачева распустила вьющиеся волосы и нанесла на лицо неяркий макияж.

На снимке бросается в глаза одна деталь: чрезмерно худые ноги "женщины, которая поет". Кажется, она перестаралась с похудением.

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Автор: Ольга Робейко