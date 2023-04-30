С другой стороны, добавил артист, хорошо, что такие люди все же отказались от русского языка.

Фронтмент группы "СКАЙ" Олег Собчук рассказал, что думает об артистах, которые ранее пели на русском, однако после 24 февраля 2022 года перешли на украинский. Некоторые артисты "вспомнили" родной язык только год назад, а до этого его будто бы игнорировали.

По словам Собчука, таких звезд он не уважает. Мало того, эти артисты его раздражают. Певец отмечает, что Украина платит очень большую цену за то, чтобы некоторые отказались от русского языка.

"Да, меня это раздражает. Уважения к таким артистам у меня нет. Я считаю это полной бесхребетностью. Но с другой стороны, хорошо, что перешли на украинский... Жаль, конечно, что такой ценой до них дошло", - рассказал Собчук в интервью YouTube-каналу "Факты ICTV".

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Также музыкант поделился мыслями относительно того, есть ли в украинском шоу-бизнесе настоящая дружба. По словам Собчука, артисты только коллеги. В дружбу среди звезд он не верит.

Фронтмена также спросили, сколько может зарабатывать украинский артист. Этот вопрос вызвал у него смех. По словам Собчука, иногда он и его команда могли вообще ничего не зарабатывать. При этом группа писала альбомы и продолжала давать концерты.

Кто такой Олег Собчук

Олегу Собчуку 42 года, он родился в Тернополе. В 2001 году он основал группу "СКАЙ". Собчук пишет все песни, единственным исключением стал трек "Не йди". У музыканта есть жена и двое детей.

Артист и все музыканты "СКАЙ" давали благотворительные концерты еще с 2014 года. Сейчас они также выступают перед военными и помогают собирать средства на ВСУ и лечение защитников Украины, которые получили ранения на фронте.

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