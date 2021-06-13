Сейчас Собчук активно занимается спортом.

Олег Собчук, 40-летний фронтмен известной украинской группы "С.К.А.Й." признался, что имел проблемы с алкоголем. По его словам, из-за чрезмерного употребления спиртного ему даже не хотелось проводить время с родными.

Об этом он рассказал в эфире программы "Светская жизнь", передает ТСН.

"Алкоголь реально был и он всегда присутствует в шоу-бизнесе, начиная от райдера, заканчивая встречами. Вплоть такого криминала не было. Просто это было часто. Сын хочет погулять или надо уделить время семье - у тебя постоянно нет сил, тебя постоянно кто-то кумарит. Когда ты бухаешь, тебе вп*дло это делать", - говорит Собчук.

Жена исполнителя, визажистка Мария, радуется, что избраннику удалось побороть зависимость и серьезно заняться спортом.

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"Я об этом мечтала и в своих мыслях, мне кажется, привлекла это. Я очень хотела, чтобы муж активно занимался спортом. Надеюсь, он еще в йогу подастся", - поделилась избранница исполнителя.

Музыкант в свою очередь ответил, что за помощью к врачам или психологам не обращался. Ему дало толчок завязать с привычкой самосознание того, что он не хотел, чтобы дети видели его таким. "Это очень мотивирует. Сразу не получится, потому что есть компания. А друзьям не прикольно, когда их товарищ выходит из алкокоманды", - добавил Собчук.

При этом он признался, что не полностью отказался от алкоголя, а может иногда выпить бокал вина.

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Автор: Юрий Годован