Телеведущая показала фото с отдыха в Турции.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сейчас отдыхает в Кемере (Турция) вместе со своей семьей.

В своем Instagram-блоге она показала снимок, на котором позирует на широком диване в оранжевом купальнике. Рядом с Машей лежит ее 7-летний сын Александр в плавках такого же цвета, как и бикини самой телеведущей.

"Добл дрес с мужчиной моей мечты", - подписала фото Маша.

"Вы очень хорошие", "Какие краски", "Маша, вы потрясающие выглядите! Умна, красива, талантлива, харизматична", "Вы очень красивая женщина", - комментируют снимок фолловеры.

Отметим, Маша Ефросинина вместе с супругом Тимуром Хромаевым воспитывают двоих детей - 17-летнюю Нану и 7-летнего Александра.

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Автор: Диана Могилевич