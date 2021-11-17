Монро рассказала, что ей в мессенджеры часто присылают дикпики.

Украинская травести-дива Монро недавно опубликовала пост, который посвятила потенциальным женихам. Тогда она назвала требования к своему будущему партнеру.

По словам Монро, после того поста мужчины начали активнее присылать ей дикпики. Поэтому она решила порадовать мужскую половину человечества и опубликовать фото без ретуши и тонны косметики.

"Поэтому публикую себя ню, без ретуши и фильтров. Где-то читала, что мужчинам нравятся девочки без боевого раскраса. Хотя, соответствовать чьим-то ожиданиям - глупо. Просто кадр симпотный, и я такая юная", - написала Монро.

"Такая молоденькая стала, а то яркий макияж старит", "Восхищаюсь тобой уже больше десяти лет", "Точно богиня", "Следующая холостячка", - пишут поклонники в сети.

Читайте также Врач рассекретила стоимость голливудской улыбки Аллы Пугачевой Кто такая Монро

Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич