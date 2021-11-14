Монро нашла список своих желаний, которые хотела выполнить в 2021 году.

Украинская травести-дива Монро повеселила пользователей сети новым постом в Instagram.

Звезда нашла на холодильнике список желаний, которые должна была выполнить в 2021 году. Интересно, что одним из пунктов была помолвка.

"Время до 31 декабря ещё есть, поэтому потенциальные женихи, ускорьтесь. Я противная, но со мной точно не заскучаешь. Всё остальное вы и так знаете. Заявки принимаются везде, где достучитесь. Требования: высокий, щедрый, весёлый и свой. Не ссы, я не кусаюсь", - написала Монро.

Читайте такжеКатя Осадчая в платье с глубоким декольте вызвала жаркие споры в сетиТакой пост она сопроводила осенней фотографией, на которой предстала в стильном бежевом платье. Дополнила Монро образ яркими украшениями в виде сережек и подвески. Волнистые локоны она распустила и нанесла макияж в стиле смоки-айс.

"Какая красотка", "И почему я не мужчина?", "Невероятная", "Миллион восхищений", "Красивая женщина - незамужняя", "Ты чудо", - пишут поклонники.

Кто такая Монро

Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

Напомним, ранее Монро ошеломила поклонников "светским" выходом.

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Автор: Диана Могилевич