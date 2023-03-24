Защитница призналась, что за 15 лет за рулем она впервые попала в аварию.

Беременная военнослужащая Евгения Эмеральд впервые вышла на связь после новости об аварии. Женщина раскрыла подробности инцидента и рассказала, что за 15 лет водительского стажа это ее первое ДТП.

В Instagram-блоге Евгения также опубликовала несколько фотографий своего авто. На одном снимке видно, что на автомобиле повреждены бампер и часть кузова.

"Вчера был выбор - либо лобовое столкновение, лоб в лоб, либо пожертвовать своей машиной, свернуть направо и разбить нафиг всю машину. Я выбрала второй вариант. Все к лучшему. Слава богу, что все живы здоровы. Да, стрессонула вчера, если честно, очень сильно. Да, больно за машину, потому что я ее заработала своим честным трудом, приобрела за честные средства. И это очень не в тему перед родами, но все что не происходит, - происходит к лучшему", - поделилась военнослужащая.

Видео дня

Она также добавила, что ее транспорт пострадал не только внешне, но и внутри.

"Ладно внешне, там даже на видео всего нет, что там по бокам, но она очень сильно пострадала внутренне. Многие сказали, что очень мощная машина, потому что если бы была какая-то другая, все эти железки оказались бы в салоне. Я когда это видео смотрю, меня трясет до сих пор. Показываю свой боевой кар, который пережил первые четыре месяца фронта. Эта машина была в Киевской области, в Макаровском районе, в Харьковской области, в Сумской области", - добавила Эмеральд.

Напомним, недавно снайперша Евгения Эмеральд рассказала о хейте от подписчиков.

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