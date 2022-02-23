Эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) откровенно рассказала, как переносит свою первую беременность.
Исполнительница записала и опубликовала несколько Instagram-сторис об этом.
В частности, она призналась, что впервые за долгое время она хорошо себя чувствует. Настолько, что съела почти целую пиццу:
"Что делать? придется сегодня позаниматься, походить, чтобы это вытрусить… Меня сегодня впервые попустил токсикоз, и я себя классно чувствую, даже ничего не выблевала. И я просто понеслась: пиццуня, кока-колка, которую я не пила уже лет так семь".
Кроме того, певица поделилась отрывком песни "о наболевшем": токсикозе и капризах при беременности.
Напомним, певица MARUV в день своего рождения, 15 февраля, подтвердила слухи о своей беременности.