В кадре Эмили позирует очень близко к камере.

Известная американская модель Эмили Ратаковски, которая ждет рождения ребенка, не перестает хвастаться своими прелестями даже на шестом месяце беременности.

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Звезда объявила о сроке беременности на своей странице в Instagram.

В посте знаменитость опубликовала фото в черном бюстгальтере, который едва сдерживал ее пышную грудь. В кадре Эмили позирует очень близко к камере, так, что можно разглядеть ее прелести.

"6 месяцев", - лаконично подписала фотографию Ратаковски.

Что известно об Эмили Ратаковски

Родилась в 1991 году в Лондоне в американской семье.

По данным СМИ, при росте 171 см Эмили весила 51-52 кг, а ее параметры до беременности были - 89-61-87.

Ратаковски известна своими фото топлес, а также по ролям в сериале "Антураж", фильме "128 ударов сердца в минуту", "Пропавшей" Финчера, клипу Димы Билана "Неделимые".

Эмили вышла замуж в 2018 году. Ее муж - продюсер и актер Себастьян Бир-МакКлард.

26 октября 2020 года модель объявила о беременности на своей странице в Instagram.

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Автор: Ольга Робейко