"Идеальная": супермодель Белла Хадид поразила стройной фигурой в купальнике (фото)

Серию снимков девушка опубликовала в своем Instagram.

23-летняя супермодель Белла Хадид порадовала фанатов серией пикантных снимков.

Читайте такжеСупермодель Белла Хадид снялась на веб-камеру абсолютно голой (фото)Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На снимках модель нежится на солнышке в откровенном купальнике.

Подписчики восхитились стройной фигурой девушки, о чем написали в комментариях под снимками: «Магическая», «Идеальная» «Сладкая душа», «Я люблю тебя. Белла».

Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид засветила грудь с неожиданного ракурса.

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