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"Идеальная": супермодель Белла Хадид поразила стройной фигурой в купальнике (фото)

22:13, 27 мая 2020
Звезды
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Белла Хадид поделилась откровенными фото / instagram.com/bellahadid

Читайте такжеСупермодель Белла Хадид снялась на веб-камеру абсолютно голой (фото)Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

На снимках модель нежится на солнышке в откровенном купальнике. 

Подписчики восхитились стройной фигурой девушки, о чем написали в комментариях под снимками: «Магическая», «Идеальная» «Сладкая душа», «Я люблю тебя. Белла».

Белла Хадид снялась в купальнике / instagram.com/bellahadid

Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид засветила грудь с неожиданного ракурса.

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Теги: #модель