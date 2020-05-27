"Идеальная": супермодель Белла Хадид поразила стройной фигурой в купальнике (фото)
22:13, 27 мая 2020Звезды
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Серию снимков девушка опубликовала в своем Instagram.
Белла Хадид поделилась откровенными фото / instagram.com/bellahadid
23-летняя супермодель Белла Хадид порадовала фанатов серией пикантных снимков.
Читайте такжеСупермодель Белла Хадид снялась на веб-камеру абсолютно голой (фото)Фото девушка опубликовала в своем Instagram.
На снимках модель нежится на солнышке в откровенном купальнике.
Подписчики восхитились стройной фигурой девушки, о чем написали в комментариях под снимками: «Магическая», «Идеальная» «Сладкая душа», «Я люблю тебя. Белла».
Белла Хадид снялась в купальнике / instagram.com/bellahadid
Ранее УНИАН писал, как Белла Хадид засветила грудь с неожиданного ракурса.
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