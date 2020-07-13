Мокрая Белла Хадид похвасталась шикарной фигурой (фото)
15:30, 13 июля 2020Звезды
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Модель сфотографировали, когда она плавала в бассейне.
Белла показала фото / фото instagram.com/bellahadid
Известная топ-модель Белла Хадид опубликовала в Instagram несколько фотографий, где она позирует в купальниках.
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Беллу сфотографировали в тот момент, когда она плавала в бассейне. Для такой фотосессии девушка выбрала несколько раздельных купальников, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру.
"Вода - это ваш второй дом", "Магическая Белла", "Люблю тебя", "Лучшая модель", - написали фанаты.
Как сообщал УНИАН, Белла Хадид похвасталась изящной фигурой в белье Calvin Klein.
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