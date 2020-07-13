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Мокрая Белла Хадид похвасталась шикарной фигурой (фото)

15:30, 13 июля 2020
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Белла показала фото / фото instagram.com/bellahadid

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Беллу сфотографировали в тот момент, когда она плавала в бассейне. Для такой фотосессии девушка выбрала несколько раздельных купальников, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру.

"Вода - это ваш второй дом", "Магическая Белла", "Люблю тебя", "Лучшая модель", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Белла Хадид похвасталась изящной фигурой в белье Calvin Klein.

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