Мокрая Белла Хадид похвасталась шикарной фигурой (фото)

Модель сфотографировали, когда она плавала в бассейне.

Известная топ-модель Белла Хадид опубликовала в Instagram несколько фотографий, где она позирует в купальниках.

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Беллу сфотографировали в тот момент, когда она плавала в бассейне. Для такой фотосессии девушка выбрала несколько раздельных купальников, которые подчеркнули ее подтянутую фигуру.

"Вода - это ваш второй дом", "Магическая Белла", "Люблю тебя", "Лучшая модель", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Белла Хадид похвасталась изящной фигурой в белье Calvin Klein.

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