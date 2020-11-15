Модель порадовала фанатов новым снимком.

Известная модель Белла Хадид часто снимается в разных фотосессиях. В этот раз она предстала в новом образе.

В Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует сидя в нюдовых трусиках и красных лаковых ботфортах. На голову она надела красный парик с прямыми локонами. При этом грудь была полностью обнаженной. Модель попыталась ее прикрыть одной рукой, но ей это не совсем удалось.

Чем известна Белла Хадид:

Белла родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе

Белла сделала пластики носа и губ. Ее черты лица изменились, что позволило 16-летней красавице начать свой путь в фешен-бизнесе

Карьера началась в августе 2014 года, когда Белла заключила контракт с IMG Models

Затем были фотосессии и обложки многих известных глянцевых журналов, среди которых Bazaar и Fashion Book

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Автор: Диана Могилевич