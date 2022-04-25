Только недавно знаменитый футболист Дэвид Бекхэм и его жена, певица Виктория Бекхэм женили своего 23-летнего сына Бруклина, как создавать свою семью собрался их младший наследник Ромео.
Об этом пишет издание Thе Mirror, ссылаясь на свои источники.
Сообщается, что вдохновившись свадьбой брата 19-летний Ромео Бекхэм заявил о своем желании помолвиться с избранницей по имени Мия Реган. С 19-летней моделью Ромео в отношениях уже год.
"Жениться быстро и молодо, кажется, в традиции Бекхэма. Они увлечены друг другом и, безусловно, на всю жизнь", - пишет Thе Mirror, ссылаясь на собеседников, приближенных к звездной семье.
Однако предложение Ромео Бекхэм своей избраннице еще не сделал. Если торжество и состоится в ближайшем времени, то оно будет более скромным, чем свадьба его старшего брата.
Напомним, 9 апреля 2022 Бруклин Бекхэм женился на своей девушке, наследнице американского миллиардера Николе Пельтц. На свадьбе старшего сына Дэвида Бекхэма устроили благотворительный сбор средств для украинских беженцев.