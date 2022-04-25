Младший сын Бекхэмов Ромео вдохновился бракосочетанием брата и задумался о том, чтобы сыграть свое торжество.

Только недавно знаменитый футболист Дэвид Бекхэм и его жена, певица Виктория Бекхэм женили своего 23-летнего сына Бруклина, как создавать свою семью собрался их младший наследник Ромео.

Об этом пишет издание Thе Mirror, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что вдохновившись свадьбой брата 19-летний Ромео Бекхэм заявил о своем желании помолвиться с избранницей по имени Мия Реган. С 19-летней моделью Ромео в отношениях уже год.

"Жениться быстро и молодо, кажется, в традиции Бекхэма. Они увлечены друг другом и, безусловно, на всю жизнь", - пишет Thе Mirror, ссылаясь на собеседников, приближенных к звездной семье.

Однако предложение Ромео Бекхэм своей избраннице еще не сделал. Если торжество и состоится в ближайшем времени, то оно будет более скромным, чем свадьба его старшего брата.

Напомним, 9 апреля 2022 Бруклин Бекхэм женился на своей девушке, наследнице американского миллиардера Николе Пельтц. На свадьбе старшего сына Дэвида Бекхэма устроили благотворительный сбор средств для украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: