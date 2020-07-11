Официально: сын Виктории и Дэвида Бекхэмов женится на актрисе
Сын знаменитой четы Бекхэмов Бруклин женится на актрисе Николе Пельтц.
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Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама Виктория Бекхэм.
"Самые захватывающие новости! Мы не можем быть счастливее, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женятся! Желаю вам много любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих", - написала Виктория.
Об отношениях Бруклин и Николы стало известно в январе этого года. Ранее парень встречался с актрисой Хлоей Морец и моделью Ханой Кросс.
Напомним, ранее ходили слухи о том, что старший сын Дэвида Бекхэма, 21-летний Бруклин, сделал предложение своей девушке, 25-летней Николе Пельтц.
Никола Пельтц - американская актриса, успела снять в двух частях "Трансформеров", является дочерью американского промышленника и миллиардера.
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