Официально: сын Виктории и Дэвида Бекхэмов женится на актрисе

Виктория Бекхэм подтвердила слухи о предстоящей свадьбе.

Сын знаменитой четы Бекхэмов Бруклин женится на актрисе Николе Пельтц.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщила сама Виктория Бекхэм.

"Самые захватывающие новости! Мы не можем быть счастливее, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц женятся! Желаю вам много любви и счастья на всю жизнь. Мы все так сильно любим вас обоих", - написала Виктория.

Об отношениях Бруклин и Николы стало известно в январе этого года. Ранее парень встречался с актрисой Хлоей Морец и моделью Ханой Кросс.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что старший сын Дэвида Бекхэма, 21-летний Бруклин, сделал предложение своей девушке, 25-летней Николе Пельтц.

Никола Пельтц - американская актриса, успела снять в двух частях "Трансформеров", является дочерью американского промышленника и миллиардера.

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