Богдан Бенюк приоткрыл завесу своей личной жизни.

Украинский актер театра и кино Богдан Бенюк поделился подробностями своей жизни в программе "Випы и Топы", которая выходит на телеканале 2+2. В интервью он рассказал о любовных связях, о детстве, а также назвал размер своей пенсии.

О пенсии

Богдан Бенюк является не просто актером, а также Рыцарем Ордена "За заслуги", Лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко и Народным артистом Украины. За все эти заслуги государство решило порадовать его надбавкой к пенсии - 500 гривень. Вот только для самого Бенюка это не имеет особого значения, так как его призвание - дарить людям незабываемые эмоции.

О романах

Богдан Бенюк неоднократно рассказывал о том, что влюбился в свою супругу еще в детском саду. Сквозь годы 64-летний актер смог пронести эту чистую и искреннюю любовь. И вот уже 45 лет они счастливы вместе. В программе "Випы и Топы" Бенюк признался, что он однолюб и других женщин, кроме жены, для него не существует.

Бенюк также рассказал и о своем детстве. Оказывается, его семья жила очень скромно. Покорять столицу он поехал практически без денег.

"Были моменты, когда ты танцевал в зале, а у тебя кружилась от голода голова", - сказал Бенюк.

Кроме того, артист добавил, что был в его жизни период, когда приходилось ездить на гастроли за еду. По словам Бенюка, тогда артистам платили гречкой, сахаром и маслом. При этом он всегда знал, что впереди его ждет большое будущее и смело к нему шел.

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Автор: Диана Могилевич