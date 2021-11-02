Не все украинские звезды родились с золотой ложкой во рту.

Некоторые украинские звезды росли в бедности, им приходилось буквально выживать. Сейчас, когда они популярны и востребованы, откровенно могут рассказывать о сложном детстве.

УНИАН собрал топ-5 звезд, которые пережили безденежье и смогли стать успешными.

Андрей Данилко

Артист Андрей Данилко неоднократно рассказывал о том, что его семья не была особо счастливой. Отец злоупотреблял алкоголем, поэтому маме приходилось самостоятельно обо всех заботиться. Когда Данилко исполнилось 10 лет, его отец умер от рака. Их финансовое положение было настолько тяжелым, что они с мамой ходили принимать душ к родственникам, так как в их доме не было ни ванной, ни душа.

В 17 лет дизайнер Андре Тан решил строить карьеру, но сразу найти работу у него не получилось. Уехав от мамы в поисках лучшей жизни, он голодал, спал на вокзале и постоянно врал своей матери о том, что у него все в порядке. Полтора года дизайнер питался одной лишь жареной картошкой с квашеными помидорами, все это ему передавала из поселка мама. Из-за неправильного питания у него даже появлялись жировики. Также он сбегал из комнат, которые арендовал, так как у него не было денег на оплату.

Алла Костромичева

Известная модель Алла Костромичева сейчас сотрудничает со многими популярными брендами, а раньше она не могла позволить себе ни одной новой вещи. В 13 лет Алла потеряла отца, а вся ее семья - кормильца. Звезда в одном из интервью призналась, что ей приходилось донашивать за папой куртку, так как денег на новую не было.

Игорь Ласточкин

Семья юмориста Игоря Ласточкина жила очень бедно. У них не было денег ни на оплату коммунальных услуг, ни на новую одежду. Поэтому с подросткового возраста Игорю приходилось работать. Это сейчас он известный комик и победитель шоу "Танцы со звездами", а ранее он работал и официантом, и грузчиком, чтобы хоть как-то помочь своей семье.

Екатерина Павленко

После участия в Евровидении солистка GO_A Екатерина Павленко дала множество интервью, в которых рассказывала о своем детстве. По словам девушки, жили они достаточно скромно. Когда умер ее дедушка, родственники начали делить имущество, но ее маме ничего не досталось. Поэтому однажды они выгнали их с мамой ночью на улицу. Все дошло до того, что им пришлось ночевать на стройке и буквально выживать.

Напомним, ранее стало известно, кто из украинских звезд пострадал от рук массажистов.

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Автор: Диана Могилевич