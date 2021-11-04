Артист ждет извинений от власти.

Известный украинский актер, звезда сериала "Крепостная" Валентин Томусяк заявил, что его по ошибке внесли в так называемый "черный список" Министерства культуры.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я вроде бы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого "Солнцепек", – написал актер.

Артист всячески отрицает свою причастность к съемкам:

"Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны".

"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения", – добавил он.

Минкульт пополнил "черный список": что известно

Читайте такжеРоссийская певица отказалась от гастролей в Крыму, потому что испугалась украинских законовНапомним, накануне 3 ноября Министерство культуры и информационной политики обновило список российских актеров, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

С 1 ноября в Украине запрещено распространять продукты, созданные при их участии. В целом в перечне теперь 258 фамилий.

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Автор: Катерина Шварц