Мужчина до сих пор тяжело переживает смерть жены.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев побывал в гостях у отца Кузьмы Скрябина. Виктор Кузьменко живет один - в сентябре 2023 года мужчина стал вдовцом. Мама покойного музыканта ушла из жизни в возрасте 76 лет. Впервые после потери жены отец Кузьмы решился на откровенный разговор.

В эксклюзивном интервью для "Сніданку з 1+1" Виктор Кузьменко назвал причину смерти жены и рассказал, как Кузьма написал уже легендарную песню "Мам".

Мама Кузьмы Скрябина была самой большой поклонницей творчества единственного сына, и пережила его на восемь лет. В сентябре 2023 года она скоропостижно скончалась, и семья артиста не высказывалась в прессе на эту тему. В разговоре с Егором Гордеевым отец Кузьмы впервые рассказал о болезни покойной жены.

"Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове в течение 7 месяцев. У нее был инсульт. Впоследствии врачи уже намекнули, что они бессильны и ничего не могут сделать. Потом она еще три недели была дома и случился второй инсульт. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало", - рассказал Виктор Кузьменко.

Сейчас отец Кузьмы продолжает дело, которым они занимались с женой вместе: у них была мастерская, где создавали декоративных ангелов и колокольчики из керамики.

Напомним, ранее 26-летняя дочь Скрябина рассказала о тяжелом заболевании.

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