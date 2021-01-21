Рэперша показала череп шестилетнего ребенка.

Известная рэперша Азилия Бэнкс показала в инста-сториз череп шестилетней девочки.

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Ранее она выкопала останки своего умершего кота и сварила их. А теперь показывает череп. По словам Бэнкс, девочка умерла от травмы головы.

А купила она череп через интернет, так как коллекционирует разные останки. Кроме того, она добавила, что кости - это место, где хранится энергия человека. Именно поэтому она и увлекается таксидермией.

Кто такая Азилия Бэнкс:

Азилия Аманда Бэнкс родилась 31 мая 1991 года

В феврале 2009 года Азилия под псевдонимом Miss Bank$ выложила в Интернет свою дебютную запись «Gimme a Chance», к которой прилагался трек «Seventeen»

В 2017 году вышел фильм «Любовь сбивает с рифмы», в котором Азилия Бэнкс сыграла главную роль

Бэнкс идентифицирует себя как бисексуала

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Автор: Диана Могилевич