Бэнкс показала череп ребенка / instagram.com/azealiabanks
Известная рэперша Азилия Бэнкс показала в инста-сториз череп шестилетней девочки.
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Ранее она выкопала останки своего умершего кота и сварила их. А теперь показывает череп. По словам Бэнкс, девочка умерла от травмы головы.
А купила она череп через интернет, так как коллекционирует разные останки. Кроме того, она добавила, что кости - это место, где хранится энергия человека. Именно поэтому она и увлекается таксидермией.
Бэнкс показала череп ребенка / instagram.com/azealiabanks
Кто такая Азилия Бэнкс:
- Азилия Аманда Бэнкс родилась 31 мая 1991 года
- В феврале 2009 года Азилия под псевдонимом Miss Bank$ выложила в Интернет свою дебютную запись «Gimme a Chance», к которой прилагался трек «Seventeen»
- В 2017 году вышел фильм «Любовь сбивает с рифмы», в котором Азилия Бэнкс сыграла главную роль
- Бэнкс идентифицирует себя как бисексуала
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