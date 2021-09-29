Многие обратили внимание на несимметричные губы Пугачевой.

Известная певица Алла Пугачева не перестает удивлять сменой имиджа. В этот раз артистка показалась с обновленным цветом волос - холодным блондом.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram "КП". В описании к ролику отмечается, что Примадонна провожает в космос актрису Юлию Пересильд. 5 октября экипаж корабля "Союз МС-19" отправится снимать кино на МКС.

Читайте такжеМноговато: скандальный критик раскрыл настоящую пенсию ПугачевойНо все обратили внимание не на повод, по которому Алла Борисовна записала обращение, а на внешность исполнительницы. Многие раскритиковали ее за чрезмерное использование фильтров, другие - за перебор с "экспериментами" над лицом.

"Бедная, аж рот перекосило", "Аллу Борисовну как с космоса снимали через облако", "Там столько фильтров наложено, мама не горюй", "При всем уважении, совсем другая и не похожая на себя", "Что с губами: в разные стороны", "Вначале, мне показалось, что это лик Аллегровой", — пишут в комментариях к ролику.

Напомним, вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

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Автор: Ольга Робейко