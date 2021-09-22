Примадонна показала еще одно фото с дня рождения своих детей.

Российская звезда Алла Пугачева опубликовала в своем инста-блоге еще один снимок с дня рождения своих двойняшек - Лизы и Гарри. Детям недавно исполнилось по 8 лет.

В кадре Примадонна предстала в черном total-look, а также с обручем на голове в виде перьев. На лицо она нанесла легкий макияж с нюдовой помадой. Поклонники не смогли сдержать восторг и засыпали звезду комплиментами.

"Самая лучшая", "Очень красивая", "Алла Борисовна, как вам удаётся повернуть время вспять? Вы прекрасны, не устаю восторгаться вами с 85-го года, когда впервые вас увидел и услышал", "Алла Борисовна, всегда радуюсь ,глядя на вашу семью", - пишут фолловеры.

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Алла Пугачева - 72-летняя российская певица, народная артистка СССР. В репертуар певицы входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

В 2010 году прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности: часто принимает участие в сборных концертах и телепередачах. Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

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Автор: Диана Могилевич