Ее не раз "хоронили", приписывали многочисленные романы, "разводили" с Галкиным, а она, на зависть всем врагам, лишь молодеет и счастливо живет со своим звездным супругом. Рассказываем в день рождения Примадонны интересные факты из ее жизни.

15 апреля 2021 года Примадонне российской и советской эстрады Алле Пугачевой "стукнуло" 72 года. Несмотря на такой возраст, артистка выглядит превосходно.

В честь дня рождения Аллы Борисовны УНИАН собрал интересные и самые обсуждаемые факты о жизни и творчестве звезды.

Чем Алла Пугачева шокирует и удивляет публику и сеть

Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

Ниже приводим фото Аллы Борисовны 2019-2021 годов. Вы лишь посмотрите, как молодо выглядит исполнительница!

Дети Пугачевой и Галкина

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013-го на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.

Алла Пугачева умерла: Примадонну "хоронили" десятки раз

В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны.

Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом. Также сама артистка призналась, что делала "небольшие пластические операции". Также звезда подтвердила, что у нее диабет, поэтому она и похудела.

Алла Пугачева разводится с Максимом Галкиным

Осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но, к счастью, Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.

Стоит отметить, что Пугачева не комментировала вообще слухи о разводе, а вот Галкин назвал все выдумкой.

Алла Пугачева: самые известные песни Примадонны

Песня "Арлекино" (1977 год) считается стартовой в карьере Аллы Пугачевой. Именно с этой композицией к Примадонне пришли слава и успех.

Композицию "Не отрекаются любя" (1977) сама Примадонна называла главной в своем репертуаре.

В 1978 году Пугачева спела песню "Так же, как все", которую даже перепела группа "А-Студио", записав кавер.

Следующим мегахитом Примадонны стала композиция "Ты на свете есть" (1983 год).

"Айсберг" (1983) - тут слова излишни. Все знают этот хит.

В 1985 году Пугачева спела свой новый хит "Миллион алых роз", который перепел в 2018 году Егор Крид.

Среди популярных песен Аллы Пугачевой - и "Позови меня с собой" (1998).

В 2019 году Алла Пугачева порадовала своих поклонников новой песней - "Мой друг". Композиция получилась невероятно нежной и с глубоким тексом.

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Автор: Ольга Робейко