15 апреля 2021 года Примадонне российской и советской эстрады Алле Пугачевой "стукнуло" 72 года. Несмотря на такой возраст, артистка выглядит превосходно.
В честь дня рождения Аллы Борисовны УНИАН собрал интересные и самые обсуждаемые факты о жизни и творчестве звезды.
Чем Алла Пугачева шокирует и удивляет публику и сеть
Вокруг помолодевшего лица Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.
Ниже приводим фото Аллы Борисовны 2019-2021 годов. Вы лишь посмотрите, как молодо выглядит исполнительница!
Дети Пугачевой и Галкина
Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013-го на свет появились их дети Гарри и Лиза. Прекрасных двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.
Алла Пугачева умерла: Примадонну "хоронили" десятки раз
В СМИ регулярно появляются "новости-сенсации" о том, что Пугачева умерла. Также журналисты не один раз писали о многочисленных болезнях и пластических операциях Примадонны.
Правдой оказалось лишь то, что ей действительно сделали операцию накануне юбилейного концерта, чтобы решить проблему с голосом. Также сама артистка призналась, что делала "небольшие пластические операции". Также звезда подтвердила, что у нее диабет, поэтому она и похудела.
Алла Пугачева разводится с Максимом Галкиным
Осенью 2018 года все СМИ облетела новость о том, что Алла Пугачева разводится с супругом Максимом Галкиным. Журналисты утверждали, что юморист закрутил роман с Юлией Барановской. А последняя якобы беременна от него. Но, к счастью, Алла Борисовна и Галкин до сих пор вместе и выглядят они счастливыми.
Стоит отметить, что Пугачева не комментировала вообще слухи о разводе, а вот Галкин назвал все выдумкой.
Алла Пугачева: самые известные песни Примадонны
Песня "Арлекино" (1977 год) считается стартовой в карьере Аллы Пугачевой. Именно с этой композицией к Примадонне пришли слава и успех.
Композицию "Не отрекаются любя" (1977) сама Примадонна называла главной в своем репертуаре.
В 1978 году Пугачева спела песню "Так же, как все", которую даже перепела группа "А-Студио", записав кавер.
Следующим мегахитом Примадонны стала композиция "Ты на свете есть" (1983 год).
"Айсберг" (1983) - тут слова излишни. Все знают этот хит.
В 1985 году Пугачева спела свой новый хит "Миллион алых роз", который перепел в 2018 году Егор Крид.
Среди популярных песен Аллы Пугачевой - и "Позови меня с собой" (1998).
В 2019 году Алла Пугачева порадовала своих поклонников новой песней - "Мой друг". Композиция получилась невероятно нежной и с глубоким тексом.
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