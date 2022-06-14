Певица в очередной раз решила отмолчаться.

Украинский журналист и ведущий Слава Демин рассказал, что писал певице Ани Лорак с просьбой сделать свой выбор - поддержать Украину в развязанной РФ войне или выбрать деньги и карьеру в стране-агрессоре.

"Я видел, что она никак не поддержала Украину. Было одно сообщение – эти нейтральные картинки, под которыми пишет "миру мир" – это х*йня, честно. Я ей написал: "Пора выбирать – деньги и карьера или твоя страна, где ты выросла", – сказал Демин в интервью Алине Доротюк.

Он добавил, что Лорак прочитала его сообщение, но так ничего не ответила. При этом до войны они часто общались и даже планировали сделать интервью.

Стоит отметить, что с начала войны в Украине Ани Лорак молчит. Известно лишь то, что она отменила концерты в РФ. Где она сейчас находится - неизвестно.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева высказалась об отношениях со своей кумой Ани Лорак.

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