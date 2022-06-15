Украинский телеведущий Слава Демин записывает интервью с известными людьми, однако недавно он сам стал приглашенным гостем на YouTube-канале у Алины Доротюк. Ведущая спросила, были ли у Славы в планах герои среди кого-то из России, чтобы показать вторую точку зрения.
"У меня было желание записать только Макса Галкина, который уже публично высказал свое мнение касательно войны в Украине. Я ему написал. Он мне ответил, что пока что не дает интервью и не готов к этому. Но он сказал, что как только будет готов, то обязательно ко мне вернется. Не знаю, отмазка ли это…", - сказал Слава.
Также Демин рассказал, что писал опальной Ани Лорак, которая около года обещала дать ему интервью, но в итоге этого не случилось.
Телеведущий уточнил, что предупреждал ее о предстоящих вопросах о политике, и, вероятней всего, ее игнорирование приглашения связано именно с этим.
Напомним, Слава Демин рассказал, за что на него обиделась Ирина Билык.