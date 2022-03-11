Астафьева сняла ролик на фоне Родины-Мать. В подписи к видео она добавила, что горда оставаться в Киеве, потому что видит, насколько нужна людям.

Украинская модель Даша Астафьева, которая после нападения РФ остается в Киеве, записала новое видеообращение, в котором поблагодарила нашим воинам и назвала президента Украины Владимира Зеленского героем.

Соответствующее видео звезда разместила на своей странице в Instagram.

"Я всегда стеснялась, что я не из Киева. Но сегодня мы, оставаясь здесь, очень нужны нашим воинам, тем людям, кого мы можем вдохновить, кому мы можем помочь. Ребята, которые нас защищают, мы желаем вам сил, желаем вам равновесия и очень ждем вас дома. Возвращайтесь скорее живыми. Всем, кому нужна помощь, я тоже желаю сил, желаю быть выдержанными, надеяться, что мы победим. А мы победим", – сказала звезда Playboy.

Астафьева сняла ролик на фоне Родины-Мать. В подписи к видео она добавила, что горда оставаться в Киеве, потому что видит, насколько нужна людям.

"Я навсегда запомню "благодарю" тех, кто принимает из моих рук помощь... всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь. Кто приютил нас и заботился о нашей жизни. Украинцы – бессмертная, великая нация! Наша страна сегодня – это новый сюжет комиксам Marvel, даже не сомневайтесь. А Владимир Зеленский навеки наш герой", – подытожила звезда.

Напомним, Астафьева сейчас активно занимается волонтерством в Киеве: чистит овощи, готовит блюда для защитников, разгружает гуманитарную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: