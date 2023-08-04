По словам артистки, она физически не может петь.

Украинская певица и модель Даша Астафьева уже больше двух лет не появлялась на сцене в качестве артистки. Она признается, что это следствие неудачной операции на голосовых связках.

Ранее она говорила, что больше не выступает, так как во время операции врач повредил ей нерв, находящийся возле связок. Кроме того, певица отмечает, что сейчас не время для того, чтобы выступать в том образе, в котором она это делала, и не время для таких песен как "Авокадо" или "Веревки".

Также знаменитость призналась, что отказалась от всех своих песен. И возвращаться на сцену не планирует.

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"Я сейчас очень внимательно отношусь к украинскому творчеству. Я отказалась от своих песен. Я не считаю, что сейчас время для развлечений. Сегодня у меня просто не поворачивается язык и нет желания. Я постоянно представляю, как там военным… Им точно сейчас не до "Авокадо" и не до "на цепкие веревки привяжу твое тело". Ну, и самой мне… Я переосмыслила все. У всего есть начало и у всего есть конец", – сказала Даша в программе "ЖВЛ".

Чем известна Даша Астафьева

Даша Астафьева была солисткой группы NikitA, продюсером которой был Юрий Никитин. Дуэт выпустил такие популярные песни как "Солдат", "Машина", "Французский поцелуй", "Авокадо", "Веревки", "Королева", "Искусаю".

Кроме того, Даша снималась для журнала Playboy, из-за чего неоднократно сталкивалась с хейтом. Известно, что она лично была знакома с основателем глянца Хью Хефнером.

Напомним, ранее Даша Астафьева впервые рассказала о разнице в возрасте с бойфрендом.

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