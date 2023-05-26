Скрипачка завела нового питомца.

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат поделилась с фанатами радостной новостью. В ее семье "пополнение". Скрипачка завела собаку.

На своей странице в Instagram Ахат показала фото с новым питомцем и поделилась первыми эмоциями. Скрипачка отметила, что многие люди сравнивают щенков с детьми, а теперь она с этим согласна.

"В нашей семье пополнение. Говорят, щенок - это как ребенок. Что ж, могу подтвердить, что это правда! Попрощайтесь с непрерывными марафонами Netflix и поприветствуйте круглосуточный уход за щенком", - написала певица.

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Поклонники поздравили Ахат с "пополнением". Фанаты порадовались за скрипачку и отметили, что она прекрасно выглядит. Артистке 57 лет, однако она не прекращает удивлять поклонников неувядающей красотой. Комментаторы пишут:

"Какая прелесть! Поздравляю!"

"Очень милый, рада за вас"

"Вы совсем не стареете, такая молодая, просто вау".

Что известно об Ахат

Скрипачка и певица выпустила свой первый альбом в 1999 году. С этого же года Ахат множество раз исполняла на скрипке гимн Украины перед поединками боксера Виталия Кличка. В 2002 года артистка основала группу "69", которую она же и продюсировала. Певица продолжает гастролировать и сейчас.

У Ахат есть двое детей, в 2021 году скрипачка признавалась, что стала бабушкой. Ее старший сын Даниил подарил ей внучку Алису.

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