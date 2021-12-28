По ее словам, сын подарил ей внучку еще три года назад.

Украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в программе "Светская жизнь" впервые рассказала, что три года назад стала бабушкой.

Ее старший сын Даниил подарил ей прекрасную внучку Алису. По словам Ахат, она очень любит малышку, ведь и сама мечтала родить дочь. При этом Алиса называет бабушку по имени.

Читайте также"Мы справимся": Джамала рассказала о сложных отношениях сыновей"Не запрещаю называть себя бабушкой, но как-то так повелось, что девочка называет меня Ассия", – отметила артистка.

Более того, артистка вместе с мужем даже обращалась к астрологам, чтобы они помогли им зачать именно девочку. Но звезды сошлись так, что у супругов двое сыновей.

Также Ассия Ахат рассказала, что в их семье женщины рано становятся бабушками. Например, ее мама обрела такой почетный статус всего лишь в 38 лет.

Напомним, ранее Ассия Ахат выпустила кавер на легендарную песню Ирины Билык "Ти мiй".

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