Украинского певца раскритиковали за поведение на концерте. Комментаторы в соцсетях предположили, что он употреблял запрещенные вещества перед выходом на сцену.

Украинского певца Артема Пивоварова обвинили в том, что он якобы употребляет запрещенные вещества перед своими выступлениями. Причиной таких догадок стало слишком активное поведение артиста на концертах.

В комментариях к видео с его танцами пользователи сети предположили, какие именно наркотики Пивоваров может употреблять.

Артист решил на это ответить. Он выложил в своем блоге скриншот этих комментариев и добавил, что он готов в прямом эфире сдать анализ на наличие наркотических веществ в его крови.

Видео дня

"Здесь прямо бинго. Предлагаю всем СМИ и телеканалам, чтобы я сдал кровь в прямом эфире. Вот сюжет будет", – сказал Пивоваров.

Напомним, недавно Артем Пивоваров поделился трогательным видео со своего концерта в Черкассах. Во время мероприятия артист помог военнослужащему сделать предложение. Зал на такую романтическую историю отреагировал громкими аплодисментами.

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