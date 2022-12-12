Украинский певец Артем Пивоваров поделился трогательным видео со своего концерта в Черкассах. Артист помог военнослужащему сделать предложение.
Так, военный в форме вышел на сцену и попросил свою девушку подняться к нему. Поскольку тот стоял с шикарным букетом цветов, поклонники поняли, что сейчас будет предложение руки и сердца, и стали громко аплодировать.
"Я хотел бы обратиться к одной особой девушке. Она сидит на 12 месте, 14 ряд. И попросил бы выйти ее сюда, к сцене", - сказал мужчина.
Когда девушка поднялась на сцену, защитник спросил, выйдет ли она за него замуж. Она ответила согласием.
В этот чувственный момент музыканты играли мелодию "Думи" Пивоварова и Дорофеевой.
Позже артист поздравил влюбленных с началом новой страницы в их семейной жизни.
Реакция соцсетей
- "Это так романтично!"
- "Как у него руки трусятся! Любви и счастья им!"
- "Невероятно красивая пара! Пусть будут счастливы! Артем молодец!"
Напомним, на концерте Артема Пивоварова произошел неприятный инцидент.