Зал громко аплодировал влюбленным, а артист пожелал им счастливой семейной жизни.

Украинский певец Артем Пивоваров поделился трогательным видео со своего концерта в Черкассах. Артист помог военнослужащему сделать предложение.

Так, военный в форме вышел на сцену и попросил свою девушку подняться к нему. Поскольку тот стоял с шикарным букетом цветов, поклонники поняли, что сейчас будет предложение руки и сердца, и стали громко аплодировать.

"Я хотел бы обратиться к одной особой девушке. Она сидит на 12 месте, 14 ряд. И попросил бы выйти ее сюда, к сцене", - сказал мужчина.

Видео дня

Когда девушка поднялась на сцену, защитник спросил, выйдет ли она за него замуж. Она ответила согласием.

В этот чувственный момент музыканты играли мелодию "Думи" Пивоварова и Дорофеевой.

Позже артист поздравил влюбленных с началом новой страницы в их семейной жизни.

Реакция соцсетей

"Это так романтично!"

"Как у него руки трусятся! Любви и счастья им!"

"Невероятно красивая пара! Пусть будут счастливы! Артем молодец!"

Напомним, на концерте Артема Пивоварова произошел неприятный инцидент.

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