Артист убежден, что его семью прежде всего разрушили собственные творческие амбиции.

Недавно украинский артист Арсен Мирзоян вспомнил свой первый брак с Анной, от которой имеет двух сыновей. В программе "Слава+" знаменитость признался, когда его брак начал разрушаться.

Арсен подчеркнул, что с этой женщиной у него был действительно серьезный роман, который перерос в брак. До этой встречи артист имел классические недолговечные отношения, которые предполагали лишь интим.

Артист не скрывает, что в определенный момент он очень начал восхищаться своей персоной, рабочими амбициями, творческими планами. Он упорно шел к цели как творческая личность, а семью отодвинул на второй план. Соответственно женщина это все видела и чувствовала.

По сей день Мирзоян имеет очень непростые отношения с бывшей женой. Очевидно, что Анна до сих пор не может его простить и отпустить прошлое.

"Это от нее. Я отпустил, спокойно к этому отношусь. Она обижена до сих пор. Несколько раз мы об этом разговаривали", – уточнил певец.

Вспомнил Мирзоян и о знакомстве с артисткой Тоней Матвиенко, которое очень повлияло на его судьбу. Ранее музыкант уже упоминал о том, что начал встречаться с Матвиенко будучи женатым.

"Я тогда колебался, но ведь я решил. Решил быть честным. И мне сказали "кому та честность была нужна", - уточнил Мирзоян.

Что известно о Мирзояне и Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко и певец Арсен Мирзоян начали встречаться в 2011 году, тогда знаменитости встретились в проекте "Голос країни".

На тот момент Мирзоян имел семью и воспитывал с женой двух сыновей. Однако встреча с Тоней кардинально изменила его жизнь - мужчина бросил жену Анну, чтобы построить отношения с Матвиенко. В браке с Тоней у Мирзояна родилась дочь Нина, которую назвали в честь покойной бабушки Нины Матвиенко.

Напомним, что ранее Арсен Мирзоян рассказывал об отношениях с артисткой Антониной Матвиенко.

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