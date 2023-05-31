По словам артиста, об изменах лучше не рассказывать.

Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал об отношениях с женой - артисткой Антониной Матвиенко. Недавно в сети появились слухи о том, что звездная пара разводится. По словам Мирзояна, им было смешно это читать.

В интервью Славе Демину певец рассказал, что он и его жена даже не хотели опровергать такие слухи. Они не планировали оправдываться и просто не обращали внимание на то, что придумали люди.

Однако их отношения все же изменились. Из-за войны, как отметил Мирзоян, он осознал ценность любви.

Видео дня

"Очень все поменялось... Вообще, отношение друг к другу (изменилось - УНИАН). Вообще, что на самом деле ценно и, скажем, если ты себе можешь многое простить, то так же ты можешь простить близкому человеку многое", - признал певец.

Также Мирзоян рассказал, как относится к изменам в браке. Он прокомментировал информацию о том, что его считают неверным мужем. По словам певца, он не изменял. Впрочем, если бы это произошло, Мирзоян не стал бы об этом рассказывать.

"Конечно нет, если бы такое произошло. Не надо этого говорить. У меня даже песня такая есть, она называется "Можеш я"к. Если правда это боль - промолчи", - заявил певец.

Мирзоян утверждает, что он и Матвиенко ревнивы. Впрочем, им удается не ссориться. Певец не скрывает, что иногда ему все же приходится оправдываться.

"Мы с Тоней постоянно об этом говорим. Она может пересматривать какие-то мои переписки с кем-то. Она так мне и говорит: "Мне подозрительна вот эта персона". Мы с ней тогда разговариваем... Она ревнива, и я тоже", - утверждает музыкант.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - что известно об их отношениях

Певица и ее избранник поженились в 2017 году. В браке у них родилась дочь. Ребенка назвали в честь ее бабушки, известной певицы Нины Матвиенко. В феврале 2022 года Матвиенко уехала в Великобританию с дочерью от Мирзояна и ребенком от предыдущего брака.

Певица признавалась, что там она живет на соцвыплаты. По словам Матвиенко, этих средств хватало только для того, чтобы покупать еду и бензин.

Вас также могут заинтересовать новости: