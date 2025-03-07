Артист отметил, что постоянно на связи с сыновьями.

Украинский певец Арсен Мирзоян, который недавно раскритиковал запрет артистам выезжать за границу, заговорил о сыновьях от первого брака. Он рассказал об их обучении и общении с ними.

Не секрет, что до брака с певицей Тоней Матвиенко, исполнитель уже был женат. Арсен редко говорит об экс-супруге, однако поделился новостями в жизни сыновей Влада и Артема.

"Сыновья учатся. Старший учится в Инженерной академии в Запорожье, а младший с мамой в Германии. Он еще в школе учится. Старшего я чаще вижу. Приходится ездить на те участки фронта. Ты все равно стараешься и полезное сделать, и своих навестить в Запорожье. Часто общаемся, потому что старший приходит к моей маме и по видеосвязи все вместе говорим", - рассказал Мирзоян в проекте "Тур зірками".

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Арсен также добавил, что не только поддерживает связь с сыновьями, но и финансово помогает им.

"Конечно, помогаю сыновьям финансово. Старший сын - студент. Он там себе подрабатывал как IT-шник, но я понимаю, что сейчас такие времена. Он не ноет и на контроле", - добавил исполнитель.

К слову, сейчас Арсен находится в браке с певицей Тоней Матвиенко. У звездных супругов есть общая дочь Нина.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян прокомментировал успех песни "Кульбаби" жены Тони Матвиенко, которая стала хитом в сети.

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